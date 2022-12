Projeto já capacitou aproximadamente 96 mil mulheres - Divulgação

Publicado 21/12/2022 18:55

Rio – A quadra da Beija-Flor de Nilópolis, na Baixada, receberá uma unidade do programa Empoderadas, promovido pelo Governo do estado. Coordenada pela campeã mundial de jiu-jitsu, Érica Paes, a iniciativa, que atua em 46 polos espalhados pelo Rio, oferece acolhimento e suporte para mulheres vítimas de violência, com técnicas de prevenção e enfrentamento, rodas de conversa com assistentes sociais, e atendimento psicológico e jurídico. Desde sua criação, cerca de 96 mil mulheres já foram atendidas.



Os mais de 130 profissionais do Empoderadas ministram palestras, alertando para os sinais que antecedem às agressões. Trabalham, assim, desde a inteligência emocional aos sistemas de autodefesa, abordando técnicas especiais para resgatar a dignidade, os direitos humanos e a autoestima feminina.

Para quebrar o ciclo de violência, o projeto promove também a conscientização dos direitos das mulheres, divulgando leis voltadas à proteção, e o atendimento psicológico, que se estende aos filhos das alunas. Já para conferir autonomia, são ofertados cursos de capacitação e qualificação profissional, além da reiteração aos estudos.



Sob a organização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o polo da escola de samba será coordenado pela professora e lutadora de jiu-jitsu Monique Bispo. "As mulheres, após a introdução das aulas, começam a mudar seu posicionamento sobre certas atitudes que antes eram vistas como normais, seja no ambiente doméstico ou de trabalho. Vejo essa influência se refletir na criação de seus filhos. Para mim elas renascem como mulher, e principalmente como ser humano quando começam a entender os seus direitos. E principalmente, que não estão sozinhas", salientou a professora, que também coordena o programa em outros polos, como Nova Iguaçu, Belford Roxo e São João de Meriti.



A escola desfila no próximo ano embalada por um enredo que denuncia mitos e símbolos que, implementados ainda hoje, justificariam tais violências.

Quem tiver interesse em participar, deverá buscar pelo projeto Empoderadas no Instagram, onde há um link na descrição com as informações de cadastro. Recomenda-se escolher o local mais próximo de casa. Quem quiser fazer parte do polo da Beija-flor, basta selecionar "Beija Flor de Nilópolis".

O presidente da Beija-Flor, Almir Reis, destacou a importância do projeto. "Todos os dias eu recebo mulheres e familiares na quadra com pedido de ajuda sobre situações relacionadas à violência doméstica ou assédio de adolescentes. É algo que não pode mais acontecer, precisamos olhar profundamente a nossa comunidade e espero que a Beija-flor seja um canal de aprendizado junto ao Empoderadas ajudando essas mulheres a saírem dessas relações e denunciarem seus abusadores", afirmou o presidente.