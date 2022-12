Apesar de consagrado na vida cultural do Rio, o canecão, em Botafogo, Zona Sul, estava fechado desde 2010 e não abrigava mais do que uma péssima infraestrutura e lembranças de tempos gloriosos - Cléber Mendes / Arquivo Agência O Dia

Apesar de consagrado na vida cultural do Rio, o canecão, em Botafogo, Zona Sul, estava fechado desde 2010 e não abrigava mais do que uma péssima infraestrutura e lembranças de tempos gloriososCléber Mendes / Arquivo Agência O Dia

Publicado 21/12/2022 16:50

Rio – O leilão para a concessão do Canecão, sob posse da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), previsto para a tarde desta quarta-feira (21), foi cancelado. A suspensão acontece após não terem sido entregues as propostas para licitação do Equipamento Cultural Multiuso (ECM), espaço adaptável que seria erguido sobre a antiga estrutura da casa de shows, e da realização de obras de infraestrutura acadêmica e assistência estudantil.

De acordo com a Universidade, uma nova data para entrega de propostas será publicada em janeiro de 2023. Localizado em Botafogo, na Zona Sul, o Canecão está fechado desde 2010 e, desde então, apresenta sérios problemas de infraestrutura.



"Temos o sentimento de que, dada a complexidade da proposta, os principais interessados necessitam de mais tempo para apresentar as propostas", informou a Universidade, em nota.

A proposta é uma alternativa, diante das restrições orçamentárias atuais, para concluir obras inacabadas e obter novos espaços, e divide-se em duas linhas de trabalho: o ECM e a construção de espaços para uso da Universidade.



O Equipamento Cultural Multiuso (ECM) pretende demolir a antiga estrutura para erguer um espaço adaptável que abrigará desde apresentações teatrais à shows, com capacidade para receber no mínimo 1,5 mil pessoas sentadas e mais de 4 mil em pé.

A ideia é que o espaço também sirva à comunidade acadêmica, com a utilização do palco por alguns dias durante o ano para apresentação de espetáculos, formaturas e até congressos, além de salas destinadas a ensaios, apresentações ou exposições. O novo Canecão hospedará também o Espaço Ziraldo, emoldurado por um painel de 23 metros feito pelo cartunista.

fotogaleria

Além do equipamento multiuso, o projeto prevê também a permuta das unidades do Ventura Corporate Towers, pela conclusão de mais de 70 mil metros quadrados em diversas infraestruturas, bem como a construção de novos prédios acadêmicos, entre eles um restaurante universitário, com capacidade para oferecer cerca de 2 mil refeições por dia. Além do equipamento multiuso, o projeto prevê também a permuta das unidades do Ventura Corporate Towers, pela conclusão de mais de 70 mil metros quadrados em diversas infraestruturas, bem como a construção de novos prédios acadêmicos, entre eles um restaurante universitário, com capacidade para oferecer cerca de 2 mil refeições por dia.

O BNDES informou em nota que "o leilão não foi realizado, pois os investidores interessados no projeto demandaram mais prazo para elaborarem suas propostas."



A polêmica



Durante a votação no Consuni, estudantes se manifestaram contra o projeto. Carregando cartazes com frases como "A UFRJ não está à venda", os discentes alegaram que a proposta entrega a UFRJ à iniciativa privada. A discussão também foi estendida para o espaço conhecido como Campinho, alocado no Campus da Praia Vermelha.