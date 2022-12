Os agentes da 55ªDP (Queimados) investigavam informações sobre a atuação de milicianos em Queimados - Divulgação

Publicado 21/12/2022 19:24 | Atualizado 21/12/2022 19:44

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (21), um homem, de 29 anos, apontado como comparsa e integrante da milícia comandada por Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, um dos milicianos mais procurados do Rio. Ele foi localizado no bairro Jardim Alzira, em Queimados, na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, o suspeito, que não teve o nome divulgado, já havia sido preso, em 2016, durante uma operação policial. Na ação, agentes da 55ª DP (Queimados) checavam informações sobre a atuação de milicianos na região, quando descobriram que o criminoso visitaria a namorada em Queimados. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva que estava em aberto.



De acordo com as investigações, após a prisão de outro miliciano do grupo, em novembro do ano passado, o suspeito passou a dominar comunidades de Cabuçu, Aliança, Valverde, Palhada e outros bairros de Nova Iguaçu. Ele também responde a inquéritos por homicídio, roubo, organização criminosa, receptação e extorsão.

Milícia do Tandera

A milícia de Tandera é a segunda maior do estado e domina as regiões de Seropédica e Itaguaí, na Região Metropolitana e outros pontos da Baixada, como o Bairro K-32, em Nova Iguaçu. Além de ser a maior rival do miliciano Zinho, irmão de Ecko, que domina a área de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência e regiões da Baixada Fluminense

No passado, Tandera era homem de confiança de Ecko, com a missão de expandir o território da quadrilha para a Baixada. No enatanto, em dezembro de 2020, Tandera rompeu com o grupo e o bando se dividiu. Com a morte de Ecko e a ascensão de Zinho seis meses depois, as duas organizações passaram a realizar ataques mútuos na disputa por território e pelo controle dos negócios.