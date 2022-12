Obras dos campos de futebol foram entregues pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) - Fábio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 21/12/2022 17:13

Rio – Dois espaços destinados à prática esportiva poderão voltar a ser utilizados por cariocas e fluminenses na Zona Sul. As obras dos campos society da Praça Marcos Tamoyo e do Parque dos Patins, localizados na Lagoa, foram entregues pela Prefeitura do Rio.

Ambos vinham sofrendo, nos últimos anos, com a deterioração. "São áreas de lazer muito utilizadas e que estamos devolvendo para os cariocas, em plena Lagoa Rodrigo de Freitas. Elas foram reformadas e agora podem, inclusive, receber pequenos campeonatos", afirmou a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi.

As revitalizações do campo da praça Marcos Tamoyo custaram R$ 809 mil e duraram dois meses. Onde antes havia o antigo material do campo de saibro, agora há grama sintética. O alambrado também foi recuperado, com instalação de nova tela, além da substituição da antiga rede de proteção.



Já a reforma do Parque dos Patins custou R$ 658 mil e também durou dois meses. Os serviços incluíram a substituição da grama sintética e das grades de proteção do campo. A Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) participou das reformas.