Faca apreendida com o suspeito no Centro de Barra do Piraí - Divulgação

Publicado 21/12/2022 14:52 | Atualizado 21/12/2022 15:11

Rio - Um homem de 60 anos foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (20), por torturar a mulher com uma faca. A vítima conseguiu fugir e acionou os agentes da 88ª DP (Barra do Piraí), que prenderam o suspeito no Centro de Barra do Piraí, na Região do Médio Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que já possui antecedentes por violência doméstica e ameaça, fez diversas perfurações na barriga da mulher. Além disso, ele também a espancou por não aceitar o fim do relacionamento. A instituição não soube informar se a vítima chegou a ser hospitalizada.

Os agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) apreenderam a faca utilizada pelo suspeito, que foi encaminhado à Cadeia Pública de Volta Redonda.