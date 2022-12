Um deslizamento de terra, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (21), interrompeu as atividades do Trem do Corcovado - Divulgação / Trem do Corcovado

Um deslizamento de terra, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (21), interrompeu as atividades do Trem do CorcovadoDivulgação / Trem do Corcovado

Publicado 21/12/2022 13:42 | Atualizado 21/12/2022 14:01

Rio - Um deslizamento de terra interrompeu o funcionamento do Trem do Corcovado, nesta quarta-feira (21). Famoso por levar os passageiros do Cosme Velho, Zona Sul do Rio, até o Cristo Redentor, o transporte será retomado apenas na quinta-feira (22), conforme as previsões da empresa que administra o seviço.



Segundo informou a administração do local, devido às fortes chuvas que caíram na cidade do Rio na última madrugada, parte do barranco que ladeia o caminho percorrido pelo bondinho cedeu, provocando a queda de árvores e rochas sobre os trilhos, a cerca de 500 metros da estação Paineiras, a penúltima da linha.



Cerca de 12 funcionários da manutenção do trem e 14 trilheiros do Parque Nacional da Tijuca estão trabalhando no local do deslizamento para desobstruir a passagem e reparar a via férrea.

Funcionários da manutenção do trem e trilheiros do Parque Nacional da Tijuca estão trabalhando no local para desobstruir e reparar a via férrea Divulgação / Trem do Corcovado

Por questões de segurança, as atividades foram suspensas pela administração e a área irá passar por uma avaliação de engenheiros e profissionais competentes antes de ser liberada.

Em nota, o Trem do Corcovado pediu para que os usuários acompanhem as notícias sobre o retorno das viagens através das redes sociais do bondinho. "O Trem do Corcovado informa que paralisará suas atividades durante todo o dia de hoje, 21 de dezembro. Para mais informações, acompanhe as nossas redes sociais ."

Para se ter uma dimensão histórica do passeio, o Trem do Corcovado foi inaugurado em 1884, antes mesmo do Cristo Redentor, pelo Imperador D. Pedro II. Por seus vagões já passaram reis, príncipes, papas e presidentes. A Estrada de Ferro do Corcovado, por onde circula o trem, foi a primeira ferrovia eletrificada do Brasil.