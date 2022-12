Momento em que Evanderson de Andrade Ventura, suspeito de feminicídio contra a própria companheira, chega a 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação / PCERJ

Momento em que Evanderson de Andrade Ventura, suspeito de feminicídio contra a própria companheira, chega a 35ª DP (Campo Grande)Divulgação / PCERJ

Publicado 21/12/2022 12:33 | Atualizado 21/12/2022 12:37

Rio - Agentes da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, na última terça-feira (20), um homem suspeito de tentativa de feminicídio contra a própria companheira, em Laranjeiras, na Zona Sul. Evanderson de Andrade Ventura foi detido enquanto tentava visitar a vítima no hospital onde ela está internada.



O crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira (15), quando o suposto criminoso atacou a mulher, causando diversas lesões, inclusive na cabeça, que a deixaram em coma.



De acordo com a Polícia Civil, o suspeito alegou que chegou em casa por volta de 00h30 e encontrou a companheira desacordada, com vários ferimentos pelo corpo. Ele então ligou para a irmã da vítima, que foi até o local.



Em depoimento, a cunhada do acusado disse ter estranhado o fato de Evanderson somente ter acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após a chegada dela à residência.



Ao recobrar a consciência e ser ouvida pelos policiais no hospital, a vítima denunciou que o companheiro foi o autor das lesões sofridas por ela.



Segundo a mulher, o companheiro a atacou depois de ter descoberto, através de um exame, que ele era portador do vírus da AIDS. O homem pensou que a mulher teria transmitido a doença para ele. Porém, o teste da vítima deu negativo para HIV.



Após registrar o depoimento do suspeito, a delegacia requisitou a prisão temporária de Evanderson, que foi decretada pela Justiça.