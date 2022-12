Pensionista Vera Lúcia, moradora do Complexo da Maré, foi uma das beneficiadas pelo Projeto Casa Carioca - Divulgação

Publicado 21/12/2022 14:03

Rio - A Prefeitura do Rio entregou, nesta quarta-feira (21), 640 casas reformadas pelo Projeto Casa Carioca no Complexo da Maré, na Zona Norte, e no Morro da Providência, no Centro. A medida tem o objetivo de possibilitar um ambiente seguro para famílias em situação de vulnerabilidade social.

"A casa é o lugar onde mais buscamos paz. Mas essa paz precisa de dignidade. Muitas pessoas não tinham isso nas suas moradias, sem elementos básicos, como privada, revestimento e piso. A dificuldade das pessoas está muito além do que imaginamos e, com este projeto, conseguimos melhorar a vida das pessoas mais carentes do subúrbio carioca", afirmou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

Entre as ações, estão: troca de telhados, abertura de janelas e basculantes, colocação de portas, instalação de módulos hidrossanitários, adaptabilidade em banheiros para pessoas idosas e com deficiência, instalação elétrica, pinturas e acabamento. fotogaleria "Essa obra foi de uma importância imensa. Restaurou a minha casa, que era bem ruim. Hoje, estou muito feliz, morando em uma casa digna. Tenho certeza de que não vai cair nada, eu tinha receio do muro cair em cima de alguém. Agradeço ao Eduardo Paes e à Marli por me darem essa ajuda, pois eu não tinha dinheiro para essa reforma", comentou a pensionista Vera Lúcia Jorge, de 66 anos, moradora do Complexo da Maré.



Até o momento, o programa restaurou mil moradias nos comunidades da Penha, Alemão, Jacarezinho e Vila Kennedy. Nesta quarta, foram entregues 100 casas no Morro da Providência e 540 no Complexo da Maré.

A partir de 2023, a Secretaria de Ação Comunitária pretende expandir o projeto para outras comunidades. Com isso, estão previstas intervenções na Rocinha, Cidade de Deus, Complexos do Chapadão, Lins e Pedreira. Até 2024, a prefeitura planeja beneficiar 20 mil moradias.

"A importância desse projeto é o resgate da dignidade das pessoas. É fazer com que eles sejam inseridos no restante da cidade, saindo da invisibilidade, com a prefeitura ajudando no que eles necessitam. Estamos próximos do Natal e muitos não tinham condições de melhorarem suas casas. Agora, eles poderão ter uma ceia em suas novas casas", disse a secretária de Ação Comunitária, Marli Peçanha.

Para receber as reformas, as famílias são escolhidas pelo Instituto Pereira Passos, por meio do Programa Territórios Sociais. Dessa forma, é necessários que a renda mensal familiar seja de até três salários mínimos e esteja cadastrados no CadÚnico. Além disso, precisam residir no município há, pelo menos, três anos e possuírem um único imóvel fora de área de risco.

O instituto também priorizou mulheres que são chefes de família, idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e maior número de dependentes (igual ou maior que três habitantes utilizando o mesmo cômodo).

A presença do prefeito Eduardo Paes estava prevista na entrega das casas desta quarta-feira. A assessoria da Secretaria de Ação Comunitária informou que ele não pôde comparecer e, como representante, o subprefeito Diego Vaz marcou presença tanto no Complexo da Maré e no Morro da Providência.