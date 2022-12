Conhecida como 'Gringa', a holandesa Britt Bloom mora no Brasil há 14 anos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/12/2022 13:21

Rio - Um amigo da holandesa Britt Bloom, de 36 anos, é esperado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), na tarde desta quarta-feira (21), para prestar depoimento sobre o desaparecimento da mulher. A estrangeira foi vista pela última vez em 10 de dezembro, quando estava a caminho de uma festa no bairro de Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, mas ela não chegou ao local e não deu mais notícias.

Segundo o amigo, ele e Britt haviam combinado de irem juntos à festa, mas a mulher acabou cancelando e pediu para que eles se encontrassem já no evento, por motivos de trabalho. Ainda de acordo com ele, Bloom não costuma sumir sem dar notícias. Conhecida como "Gringa", a holandesa já reside no Brasil há cerca de 14 anos e, atualmente, mora no bairro Jardim Paraíso, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No Rio de Janeiro, a estrangeira não possui família, mas tem uma filha que mora com o pai em São Paulo.

A holandesa trabalha como tradutora de textos e tem imóveis na capital paulista, que aluga. Nas redes sociais, amigos fazem uma campanha buscando informações sobre o paradeiro da estrangeira. Inicialmente, o caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), mas depois foi encaminhado para a especializada da Baixada. "Agentes estão em busca de imagens e informações e realizam buscas para localizar a vítima", informou a Polícia Civil.