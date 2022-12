Operação Loop foi deflagrada nesta quarta-feira - Marcos Porto/Agência O Dia

O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (21), 25 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão contra um grupo responsável pelo tráfico de drogas em São Francisco do Itabapoana, no Norte Fluminense. As investigações indicam que os criminosos também são acusados de homicídio, tortura e extorsão.

O grupo é liderado por um criminoso que já está preso por outros processos e tem o objetivo de expandir o domínio territorial na cidade. Por isso, tem praticado homicídios de rivais e também de pessoas sem envolvimento com o crime organizado, inclusive crianças.

Há ainda registros de tortura contra uma moradora e cobrança de valores a comerciantes da região e motoristas de transporte público. As ações tem visado a eliminação de grupos rivais.

De acordo com o MP, 19 mandados de prisão foram cumpridos e os outros seis criminosos já estavam presos. Também foram presos três menores de idade e apreendidas armas de fogo e drogas, que estão sendo contabilizadas pela Polícia Civil.

As investigações tiveram início após o registro do aumento de práticas criminosas no munícipio e deram origem à operação Loop, como foi batizada, que está encerrada.

Os mandados foram cumpridos em diversos locais de São Francisco do Itabapoana e nas celas dos presídios Carlos Tinoco, em Campos dos Goyatacazes, e Lemos de Brito, em Benfica, de onde presidiários enviavam ordens para os criminosos.