A holandesa Britt Blom, de 36 anos, está desaparecida desde o último dia 10, quando ia para uma festa em Coelho Neto, na Zona Norte - Reprodução / Facebook

Publicado 20/12/2022 10:58

Rio - A Polícia Civil iniciou, nesta terça-feira (20), a investigação para descobrir o paradeiro da holandesa Britt Blom, de 36 anos, desaparecida desde o último dia 10. De acordo com amigos, a estrangeira estava a caminho de uma festa em Coelho Neto, Zona Norte do Rio, quando não deu mais notícias Segundo informou a assessoria de comunicação da corporação, o caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) e encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).Procurada, a delegada Ana Carolina Caldas, titular da DHBF, informou que "o caso foi encaminhado à DHBF somente ontem à noite" e que a especializada está "dando início às investigações, com as diligências pertinentes". Até o momento, não há informações sobre o resultado das buscas.Radicada no Brasil há cerca de 14 anos, Blom é moradora do bairro Jardim Paraíso, em São João de Meriti, na Baixada, e era conhecida como Gringa.De acordo com um amigo, que preferiu preservar a identidade, os dois combinaram de se encontrar para irem juntos a um evento, mas, em determinado momento, Britt cancelou.