Matheus foi morto na tarde desta segunda-feira (19) durante confronto com a PM - Rede Social

Publicado 20/12/2022 21:07 | Atualizado 20/12/2022 21:10

Rio - Um jovem, identificado como Matheus Bruno dos Santos, 23 anos, foi morto durante um confronto com Polícia Militar, na comunidade da Engenhoca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, nesta segunda-feira (19). Amigos alegam que a vítima era trabalhador e morador da região.

Já a Polícia Militar trata o jovem como suspeito e afirma que ele promoveu, junto com comparsas, um ataque a tiros contra policiais do 12ª BPM (Niterói) que foram checar uma denúncia na Travessa Otto, na Engenhoca. No confronto, ele acabou ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Ainda segundo a corporação, com Matheus, a equipe policial apreendeu pistola e rádio.

Nas redes sociais, amigos constestam a versão da PM. "Mais um inocente que perde sua vida por PMs despreparados. Que Deus o tenha irmão", disse um amigo. "Matheus não era bandido", reforçou outra.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre as investigações.