Vista do Mirante do Leblon na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20) - Cléber Mendes/Agência O Dia

Vista do Mirante do Leblon na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20)Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 20/12/2022 19:54

Rio - Os cariocas e fluminenses se despediram da primavera, nesta terça-feira (20), com um dia chuvoso e nublado. Dessa forma, aqueles que se preparavam para começar o verão na praia já podem elaborar outros planos. Além do aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil, a previsão do tempo aponta que chove no Rio durante toda a semana.

O céu deve abrir em alguns momentos durante a tarde desta quarta-feira, o primeiro dia de verão. Ainda assim, as nuvens continuam firmes e o aguaceiro intenso promete dura por todo o dia. Além disso, a temperatura continua baixa, com a máxima de 25º C.

fotogaleria

A chuva perde intensidade na quinta-feira, mas pode cair a qualquer momento. O sol continua coberto por muitas nuvens, mantendo o frio dos dias anteriores. Já para a manhã de sexta, não há previsão de chuva apesar do céu nublado. No entanto, uma garoa deve cair entre a tarde e a noite. A temperatura se mantém entre 17º C e 27º C.

O primeiro fim de semana do verão também não deve ser ensolarado. A previsão do tempo indica que os cariocas aproveitarão a ceia de Natal sob chuva. O domingo também segue o cenário parecido, com céu nublado durante o dia e pancadas à noite.