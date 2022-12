Prefeitura do Rio entrega mais de mil cartões alimentação para idosos em situação de vulnerabilidade alimentar - Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Prefeitura do Rio entrega mais de mil cartões alimentação para idosos em situação de vulnerabilidade alimentar Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Publicado 20/12/2022 20:22 | Atualizado 20/12/2022 20:29

A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, entregou 1043 cartões alimentação para idosos em situação de vulnerabilidade alimentar. Os beneficiados fazem parte dos Projetos de Transferência de Renda e das Casas de Convivência.



Nesta terça-feira (20), em um evento simbólico, foram contemplados 100 frequentadores da Casa Dercy Gonçalves, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Com os cartões carregados no valor de R$187,00, os idosos poderão usar o benefício em mais de mil estabelecimentos comerciais, em diversos bairros da cidade.

Prefeitura do Rio entrega mais de mil cartões alimentação para idosos em situação de vulnerabilidade alimentar Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida



Para o secretário Junior da Lucinha, essa iniciativa resgata a dignidade dos idosos.



“Pelo segundo ano vamos conseguir ajudar a população idosa com a ceia de Natal. A ação colabora com o resgate da dignidade e autoestima dessas pessoas”, disse.



Conforme a definição da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a insegurança alimentar pode ser crônica ou apenas temporária, e se divide em três tipos ou níveis: leve, moderada ou grave. Para o secretário Junior da Lucinha, essa iniciativa resgata a dignidade dos idosos.“Pelo segundo ano vamos conseguir ajudar a população idosa com a ceia de Natal. A ação colabora com o resgate da dignidade e autoestima dessas pessoas”, disse.Conforme a definição da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a insegurança alimentar pode ser crônica ou apenas temporária, e se divide em três tipos ou níveis: leve, moderada ou grave.

Os recursos para o pagamento do benefício foram garantidos com doações do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDEPI-RIO) para ações de incremento à segurança alimentar e nutricional.