Exposição Franciscana de Presépios conta com obras dos cinco continentes - Cléber Mendes / Agência O Dia

Exposição Franciscana de Presépios conta com obras dos cinco continentesCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 20/12/2022 19:06

Rio - Os presépios celebram e indicam a chegada do Natal há quase 800 anos. A representação do nascimento de Jesus começou com São Francisco de Assis em Greccio, na Itália, mas se tornou costume no mundo inteiro. Com objetivo de preparar os cariocas e fluminense para o espírito natalino, o Convento Santo Antônio, no Largo da Carioca, Centro do Rio, promove a sexta edição da Exposição Franciscana de Presépio até o dia 30 de dezembro. A entrada é gratuita.

"Todos os presépios que estão aqui são muito carregados de história, algumas recentes, outras maiores. Alguns chamam mais atenção. Por exemplo, tem um da Nigéria, que está dentro de uma cabaça, a cabeça enquanto mundo. Também tem um presépio de um menino chamado Daniel. Ele o fez quando tinha quatro anos. Ele nos visitou com a família, chegou em casa e espontaneamente desenhou. Hoje, o desenho está aqui no acervo. Tem outro de uma senhora de 92 anos, que costurou o presépio em tecido", revela o Frei Roger Brunorio, responsável pela curadoria da exposição.

fotogaleria

As 50 obras expostas neste ano foram escolhidas dentre as 800 peças que compõem o acervo do Seminário Frei Galvão há mais de 40 anos. O Convento de Santo Antônio busca apresentar a diversidade cultural que diferencia as representações. Com isso, os presépios são de diferentes países e materiais. Há, inclusive, um feito de Playmobil, uma linha de brinquedos alemã.

"Nós temos, nessa edição, presépios dos cinco continentes. Tem uma variedade imensa. Tem um presépio de Playmobil, que é um afago. Tem presépios mais tradicionais, em gesso e na versão de plástico. As pessoas, na exposição, estão cheias de memórias, porque se lembram de Natais que viveram, de como montavam o presépio. Hoje, já veio gente da França, dos Estados Unidos, Portugal, México, Uruguai, El Salvador e presépios de todos esses países estão aqui", conta o frei.

Para quem conheceu as obras, a exposição valeu a pena. A cuidadora de idosos Maria das Graças, conhecida como Dona Gracinha, de 67 anos, não se importou com a chuva e saiu de casa para conhecer.

"Foi maravilhoso. Eu estava em casa assistindo televisão e apareceu a exposição. Então, vim para conferir. Muito bonito, valeu a pena mesmo chovendo. Achei muito linda, aqui sempre tem coisas lindas. Gostei de todos os presépios, tinha da Itália, vários lugares...".

fotogaleria

O primeiro presépio da história foi criado em 1223. Buscando retratar o nascimento celebrado no Natal, São Francisco de Assis reuniu moradores de Greccio para representar o Menino Jesus na manjedoura, Maria, São José, os Reis Magos, os pastores e os anjos. Além disso, arranjou animais reais, como o boi, o burrico e as ovelhas.



A representação ao vivo foi um sucesso na pequena localidade e os espectadores passaram a fazer em suas casas. Em pouco tempo, o costume se espalhou na Europa.

"O presépio é a representação plástica do grande evento do Cristianismo. Deus, na sua fonte inesgotável de amor, de perdão e misericórdia, Ele vem se manifestar à humanidade. Quis Deus, através de uma criança, se manifestar e se fazer humano. Então o presépio agrega muitos valores: cultura, encontro, amor, fraternidade... Ele acaba sendo universal", completa Frei Roger.

*Sub supervisão de Raphael Perucci

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h às 18h, no Convento Santo Antônio, localizado no Largo da Carioca, sem número. O local não abre aos sábados, mas, aos domingos, o horário de visitação é entre 9h30 e 11h.