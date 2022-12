Câmara do Rio e UFRJ firmam contrato para elaboração de mapeamento da fome no Rio - Divulgação

Publicado 20/12/2022 19:16

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) fará um mapeamento do cenário de segurança alimentar nutricional na cidade do Rio. A pesquisa foi confirmada, nesta terça-feira (20), após a assinatura de contrato entre o Instituto de Nutrição Josué de Castro, vinculado à universidade, com a Câmara do Rio.

De acordo com a Câmara, a iniciativa tem por objetivo revelar dados que subsidiem a estruturação de políticas públicas focadas no combate à fome na cidade do Rio. A expectativa é que os primeiros resultados desse levantamento sejam apresentados em seis meses.



"Que possamos no final, com este mapa, fazer discussões, através da universidade, e ter políticas públicas para levar comida às famílias, que necessitam ter o básico e serem inseridas na sociedade", disse o presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado (PSD), que também lembrou do agravamento da situação causado pela pandemia de covid-19.

O vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL), que lidera a Frente Parlamentar contra a Fome, falou sobre a importância da elaboração do estudo e da expertise da universidade no trabalho.

"O Instituto de Nutrição já tem muita experiência no assunto e vai fazer um levantamento dos locais da cidade onde tem insegurança alimentar grave, moderada e leve. Infelizmente, a Prefeitura do Rio não tem esse mapeamento, e a gente precisa saber exatamente os locais onde as pessoas estão passando fome e onde o alimento não chega", disse.



A diretora do Instituto de Nutrição Josué de Castro, professora Avany Fernandes, destacou a importância do acordo. "Essa parceria entre a Câmara dos Vereadores e a universidade pública vai gerar resultados importantes, do ponto de vista municipal, e, com certeza, políticas públicas assertivas no combate à fome no município do Rio de Janeiro", disse.

A professora ainda mencionou o retorno que a pesquisa poderá trazer à sociedade, além do peso que ela terá sobre a formação dos alunos graduandos e pós-graduandos da universidade pública.



Já a professora do Instituto de Nutrição Josué de Castro e coordenadora da pesquisa, Rosana Salles, afirmou que o objeto da pesquisa é entender o cenário da fome e suas desigualdades no acesso à alimentação na cidade do Rio. "Dessa forma, a gente vai conseguir entender a realidade e ver os direcionamentos dessas políticas que combatem a desigualdade no nosso município”, salientou. Participaram também da assinatura do contrato o vereador Reimont (PT) e a professora Aline Alves Ferreira, da UFRJ.