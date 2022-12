Geraldo de Almeida faxineiro da creche, de 61 anos - Foto: Rede Social

Geraldo de Almeida faxineiro da creche, de 61 anosFoto: Rede Social

Publicado 20/12/2022 18:17 | Atualizado 20/12/2022 19:12

Rio - O corpo do faxineiro Geraldo de Almeida, de 61 anos, morto vítima de bala perdida, foi enterrado no fim da tarde desta terça-feira (20), no cemitério de Porto das Caixas, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. A vítima, que trabalhava em uma creche municipal, foi atingida, na manhã desta segunda-feira, no bairro Visconde, enquanto também ocorria um confronto entre criminosos e PMs na região.

O sepultamento, que começou com o velório às 15h40 e terminou com o sepultamento às 16h30, foi acompanhado por amigos e familiares da vítima. A filha de Geraldo, Daniele Barros de Almeida, lembrou que o pai havia saído para comprar itens para uma comemoração de fim de ano dos funcionários da creche onde trabalhava, que fica no mesmo bairro, quando foi atingido pela bala perdida.

"Trabalhador, honesto, todo mundo amava ele onde passava (...) O sentimento é de revolta. Só revolta e pedir a Deus que conforte nosso coração a cada dia, até isso se resolver, e a justiça de Deus seja feita", desabafou a filha do homem", lembrou a filha. Daniele esteve, no fim da manhã desta terça-feira, no IML de Tribobó para o reconhecimento do corpo do pai.

O faxineiro morava no bairro Porto das Caixas, em Itaboraí, onde ocorreu o sepultamento. Geraldo era funcionário de uma empresa que presta serviços para uma creche municipal de Itaboraí, onde trabalhava há cerca de um ano. A vítima completaria 62 anos em 27 de dezembro. Ele deixa a esposa, duas filhas e quatro netos.

O que diz a PM

Segundo a Polícia Militar, equipes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionadas depois de relatos de que suspeitos armados estavam circulando em um veículo na região do bairro Visconde. Ao localizarem o carro com as características informadas, houve uma tentativa de abordagem, quando os ocupantes atiraram contra os PM, dando início ao confronto. Após os disparos, os agentes encontraram Geral ferido.

Na ação, os PMs recuperaram o veículo, que era roubado, e apreenderam uma arma de fogo. O 35ºBPM (Itaboraí) instaurou um procedimento interno para apurar o caso. Segundo Daniele, os familiares foram informados de que Geraldo havia sido baleado por volta das 11h40.

Após ser atingido, Geraldo chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, no bairro Nancilândia, em Itaboraí, mas não resistiu aos ferimentos.