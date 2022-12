Ele estava foragido desde de setembro, após receber benefício da Justiça - Divulgação

Ele estava foragido desde de setembro, após receber benefício da JustiçaDivulgação

Publicado 20/12/2022 17:18

Rio - A Polícia Civil prendeu um foragido da Justiça, identificado como Antônio Marcos dos Santos Souza, na tarde desta terça-feira (20), na Rua Atilio Cirauco, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ele estava escondido com ajuda de sua atual companheira e foi localizado com informações repassadas pelo Disque Denúncia.

O criminoso possui uma extensa ficha criminal por prática de roubos em áreas diversas do estado. Ele se encontrava foragido do sistema penitenciário desde setembro de 2022, depois de descumprir as medidas a ele imposta para que fosse possível sua progressão de pena.

Antônio Marcos foi levado para 36ª DP (Santa Cruz), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomada as medidas cabíveis sobre o caso. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



A localização de foragidos da Justiça pode ser denunciada de forma anônima ao Disque Denúncia através dos seguintes canais;



Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ