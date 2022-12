Na ação, foram apreendidos uma pistola, seis carregadores, munições e drogas - Divulgação

Publicado 20/12/2022 18:37 | Atualizado 20/12/2022 19:01

Rio - Um suspeito morreu após ser baleado durante confronto com policiais militares em Aldeia Velha, Silva Jardim, no interior do estado, nesta quarta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, um agente também ficou ferido, mas sem gravidade.

Ainda segundo a corporação, equipes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionadas para checar a presença de criminosos armados transitando no bairro Aldeia Velha. No local, os agentes foram recebidos a tiros e após confronto um suspeito foi baleado em posse de uma pistola. Ele chegou a ser foi socorrido para o Posto de Unidade Básica de Saúde de Casimiro de Abreu, mas não resistiu.

No confronto, um dos disparos efetuados pelos suspeitos acertou a arma de um PM que teve o dedo da mão perfurado por estilhaços, mas sem gravidade. O policial foi medicado e liberado.

Na ação, foram apreendidos uma pistola, seis carregadores, munições e drogas. Além disso, uma máscara da série 'La Casa de Papel', famosa pelo enredo do roubo de um banco, também foi apreendida. Ocorrência registrada na 121ª DP (Casimiro de Abreu).