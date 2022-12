Uma carreta de GLP tombou e ocasionou múltiplas colisões - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/12/2022 16:03 | Atualizado 20/12/2022 17:26

Rio - Um grave acidente interditou completamente a descida da Serra de Petrópolis, a BR-040, na Região Serrana do Rio, na tarde desta terça-feira (20). De acordo com a Concer, concessionária responsável pela rodovia, o tombamento de uma carreta com cilindro de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ocasionou múltiplas colisões de veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da Concer informaram que duas vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para o Hospital Adão Pereira Nunes e uma para o Hospital do Coração, ambos em Caxias, na Baixada. Não há vítima fatal no local. Outras cinco pessoas estão sendo atendidas no local, segundo a concessionária. Além disso, o Corpo de Bombeiros conseguiu conter o vazamento de gás da carreta tombada.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra ao menos cinco carros e dois caminhões parcialmente destruídos após as colisões. Além da carreta tombada, pessoas também foram flagradas passando chorando pelo local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes atuam no local desde às 14h50. Até por volta 16h, o trecho permanece totalmente interditado, com desvio a partir do retorno do km 89, no Belvedere, onde há 3km de retenção.