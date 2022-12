Motorista teve o carro roubado no acesso ao Aeroporto Santos Dumont, região central do Rio - Reprodução / Google Earth

Publicado 21/12/2022 10:56

Rio - Um motorista teve o carro roubado no início da manhã desta quarta-feira (21), na via de acesso ao Aeroporto Santos Dumont, região central do Rio. De acordo com testemunhas, por volta das 5h30, bandidos armados renderam o condutor e levaram o veículo. Não há informações sobre feridos.



Ao DIA, uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou que passou pelo local logo após o crime e presenciou a fuga dos assaltantes.



"Eu não cheguei a ver o assalto propriamente dito, mas vi a movimentação, carro arrancando e saindo rápido, gente correndo e percebi que era algo do tipo. Eu trabalho ali perto todo dia e, de madrugada, quando o sol ainda nem raiou direito, tem uns dias que está perigoso mesmo, não pode dar bobeira", relatou.

"Ali no entorno até tem policiamento. Mas basta um dia sem uma viatura, que esses caras fazem a festa. Ainda mais que é aeroporto e shopping um do lado do outro, chama muita atenção pelo poder aquisitivo de quem passa por aqui", finalizou.

Em uma rede social, o empresário e ativista, Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (Cufa), afirmou ter presenciado o crime e comentou o susto logo pela manhã.

"Tá fácil não. De Madureira para o Santos Dumont às 4h, 5h da manhã, é uma tensão em cada curva. Medo de tomar um tiro ou ser encurralado. Nada, cheguei bem no aeroporto. #SóQuenão. Correria na porta do embarque agora, arrastão, armas, três carros, povo chamando a polícia… Nada, zero", comentou.

Athayde também se mostrou indignado pela falta de policiamento no acesso ao segundo maior aeroporto da cidade. "Isso mesmo, arrastão, carros roubados, correria de gente armada no meio da rua, crianças e famílias sendo jogadas para fora do carro. Merd* grande… Só não tinha polícia".

Carros roubados , correria de gente armada no meio da rua, crianças e famílias sendo jogadas para fora do carro . Merda grande … só não tinha polícia — Celso Athayde (@celsoathayde) December 21, 2022

Na internet, outros usuários também disseram ter presenciado a ocorrência. "Assaltos de 4h às 6h no Santos Dumont!", afirmou um internauta.