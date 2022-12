Vista do Mirante do Leblon na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20) - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 21/12/2022 10:55 | Atualizado 21/12/2022 11:57

Rio - O verão chega oficialmente ao Rio às 18h48 desta quarta-feira (21) e a previsão indica tempo fechado para esse início de estação. Na manhã de hoje (21), a cidade registrou chuva fraca a moderada em vários pontos do município, principalmente no litoral e nas proximidades da Tijuca, na Zona Norte. Nesse cenário, tendência é de que o tempo permanece instável nos próximos dias.

O tempo já não é boa notícia para quem gostaria começar o verão na praia. Além disso, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, com ondas de 2,5 a 3 metros até às 15h. A cidade segue em estágio de mobilização desde a manhã de terça-feira por conta dos possíveis impactos causados chuva.

Além das constantes chuvas, os cariocas têm notado que as temperaturas estão mais baixas do que o comum para dezembro. Não é apenas uma sensação, mas de fato o clima está um pouco diferente neste mês em comparação com anos anteriores.

"As temperaturas ficaram levemente abaixo para essa época do ano, mas a expectativa é que o verão como um todo tenha temperaturas dentro da normalidade para a estação", explicou o meteorologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Wanderson Silva.

De acordo com o Inmet, previsão indica que as regiões Serrana e Centro-Sul Fluminense serão as mais atingidas pela chuva durante a estação. Já o Norte do estado deve ser o menos afetado. Ainda assim, esta região deve ter um acumulado acima da média esperada. Na capital, a expectativa é de que a chuva fique abaixo da média, assim como no Sul Fluminense.

"O modelo do Inmet está indicando que as chuvas ficam abaixo da média no centro e no sul. Isso é uma previsão em cima dos nossos modelos estatísticos. Em relação a previsão do tempo, que é uma escala diferente, o indicativo é de chuva para os próximos dias", comentou a meteorologista Andrea Ramos.

A quinta-feira deve ter um cenário parecido com o dia anterior. Com o céu nublado durante o dia, a temperatura varia entre 18º C e 26º C. Já o aguaceiro perde intensidade, mas pode cair a qualquer momento.

A chuva dá uma breve pausa na manhã de sexta-feira, mas pancadas fracas estão previstas à tarde e à noite. Dessa maneira, os cariocas e fluminenses devem ficar longe das praias mesmo com um leve aumento na temperatura.

O primeiro fim de semana do verão também não promete ser ensolarado. A previsão do tempo indica a chuva fraca e o céu coberto de nuvens tanto no sábado quanto no domingo. Com isso, o Natal deve chegar acompanhado do tempo instável no Rio.