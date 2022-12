Polícia Militar recebe novas viaturas semiblindadas e motocicletas

Rio - A Polícia Militar recebeu, nesta quarta-feira (21), 120 novas viaturas semiblindadas e motocicletas. A cerimônia de entrega foi realizada no fim da manhã no entorno do Museu do Índio, no Maracanã, Zona Norte, e contou com a presença do coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Estado da PM.

De acordo com a corporação, os novos veículos fazem parte de um pacote de 513 viaturas e 300 motocicletas adquiridas neste ano com objetivo recompor a frota e oferecer mais segurança aos militares.

Nesta quarta, foram apresentados 81 novos carros semiblindados dos modelos Duster e picape, além de 39 motocicletas.

Durante o evento, policiais de diferentes batalhões receberam as chaves e puderam testar os novos veículos.

Relatar erro