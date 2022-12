Corpo de Pedro Paulo Rangel será velado nesta quinta-feira - Divulgação/TV Globo

Rio - O corpo do ator Pedro Paulo Rangel, que faleceu nesta madrugada aos 74 anos , será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, em cerimônia aberta ao público. A despedida ao veterano acontecerá nesta quinta-feira, das 10h às 13h. Ainda não foram divulgadas informações do enterro.

Pedro Paulo Rangel estava internado na CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul da cidade, desde o dia 30 de novembro, para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A família do veterano não divulgou a causa da morte.

Trajetória

Vindo do teatro, Pedro Paulo Rangel estreou na TV Globo em 1972, na novela "Bicho do Mato". Em 1975, fez história ao estrelar o primeiro nu masculino da televisão brasileira com o papel de Juca Viana, de "Gabriela". No mesmo ano, ganhou seu primeiro protagonista na obra "O Noviço", que teve apenas 20 episódios.

Na mesma época, o veterano atuou em "A Patota", "Saramandaia" e "O Pulo do Gato". Em 1979, voltou a ter uma breve passagem pela TV Tupi, onde atuou na novela "Dinheiro Vivo", de Mário Prata. Em 1981, voltou à TV Globo, onde atuou por anos em "Viva o Gordo" e "TV Pirata".

Também participou de obras como "Pedra Sobre Pedra" (1992), "Vale Tudo (1998), "Torre de Babel" (1998), O Cravo e a Rosa" (2000), Belíssima (2005), "Desejo Proibido" (2007), "Amor Eterno Amor" (2012) e as minisséries "A Muralha" (2000), "O Quinto dos Infernos" (2000). Seu último trabalho na TV Globo foi "O Dentista Mascarado" (2013). Seu último papel na TV foi o bibliotecário da Imperatriz Leopoldina, na série "Independências" (2022), da TV Cultura.