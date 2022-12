Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos no Rio - Reprodução

Publicado 21/12/2022 08:46 | Atualizado 21/12/2022 09:34

Rio - O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, no Rio. A informação foi confirmada pela família do artista. O veterano estava internado na CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul da cidade, desde o dia 30 de novembro, para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A causa da morte ainda não foi informada.

Pedro Paulo Rangel lutava contra uma doença pulmonar desde 2002. Ele estava internado desde novembro. No último dia 14, a sedação foi suspensa em uma tentativa de extubá-lo. Ainda assim, os médicos afirmavam que seu quadro de saúde era grave.

Trajetória

Pedro Paulo Rangel nasceu em junho de 1948, no Rio. Ele começou a se interessar por teatro aos 11 anos por meio de um vizinho que era ator amador. Ainda criança, fez parte do elenco da pela "O Bruxo e a Rainha", onde conheceu Marco Nanini. Mais tarde, os dois estudaram no Conservatório Nacional de Teatro, que atualmente é a escola de Teatro da Unirio.

Sua primeira experiência no teatro foi com a peça "Roda Viva", de Chico Buarque, dirigida por Zé Celso. A estreia na televisão aconteceu em 1969, na TV Tupi, onde atuou na novela "Super Plá". Em 1970, fez "Toninho On The Rocks" na mesma emissora.

O ator estreou na TV Globo em 1972, na novela "Bicho do Mato". Em 1975, Pedro Paulo Rangel fez história ao estrelar o primeiro nu masculino da televisão brasileira com o papel de Juca Viana, de "Gabriela". No mesmo ano, ganhou seu primeiro protagonista na obra "O Noviço", que teve apenas 20 episódios.

Na mesma época, Pedro Paulo Rangel atuou em "A Patota", "Saramandaia" e "O Pulo do Gato". Em 1979, voltou a ter uma breve passagem pela TV Tupi, onde atuou na novela "Dinheiro Vivo", de Mário Prata. Em 1981, voltou à TV Globo, onde atuou por anos em "Viva o Gordo" e "TV Pirata".

O retorno aos folhetins aconteceu em 1988, com "Vale Tudo". Pedro Paulo Rangel viveu papéis marcantes como Adamastor, de "Pedra Sobre Pedra" (1992), o Calixto de "O Cravo e a Rosa" (2000) e Argemiro Falcão, irmão da vilã Bia Falcão, em Belíssima (2005).

Também participou de obras como "Torre de Babel" (1998), "Desejo Proibido" (2007), "Amor Eterno Amor" (2012) e as minisséries "A Muralha" (2000), "O Quinto dos Infernos" (2000). Seu último trabalho na TV Globo foi "O Dentista Mascarado" (2013). Seu último papel na TV foi o bibliotecário da Imperatriz Leopoldina, na série "Independências" (2022), da TV Cultura.

Pedro Paulo Rangel lutou por 20 anos contra as consequências da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), causada pelo tabagismo. Ele não parou de atuar, mas deixou as novelas em 2012. O ator, no entanto, continuou fazendo peças de teatro e séries.

"Isso absolutamente não me impede de trabalhar. Eu tomo remédios, tenho uma rotina. Faço fisioterapia", disse em entrevista recente sobre a doença.