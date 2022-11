Agentes da PF após a deflagração da Operação Smoke Free, na manhã desta quarta-feira (23) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Agentes da PF após a deflagração da Operação Smoke Free, na manhã desta quarta-feira (23)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/11/2022 08:10 | Atualizado 23/11/2022 08:31

Rio - Em ação conjunta, a Polícia Federal e Ministério Público Federal, com apoio da U. S. Homeland Security Investigations (HSI), deflagraram, na manhã desta quarta-feira (23), a operação "Smoke Free" para desmantelar uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros.

Ao lado da delegada Paula Mary (direita), detida esconde o rosto ao entrar na Superintendência da Polícia Federal, na Zona Portuária do Rio Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Na ação, 300 policias federais cumpriram 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além dos mandados, ordens de bloqueio, sequestro e apreensão de bens, avaliados em cerca de 300 milhões de reais, foram emitidas. Dentre os bens, estão imóveis, veículos de luxo, criptomoedas, dinheiro em espécie, valores depositados em contas bancárias, entre outros.De acordo com a investigação iniciada em 2020, o grupo criminoso, reiteradamente, no período de quase três anos (2019 a 2022), com falsificação ou não emissão de notas fiscais, depositava, transportava e comercializava cigarros oriundos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas (facções, milícias etc), através de acerto entre elas e o grupo ora investigado. Em consequência, efetuava a lavagem dos recursos ilicitamente e enviava altas cifras ao exterior de forma irregular, entre outros crimes cometidos.Além disso, a organização criminosa contava com uma célula de serviço paralelo de segurança, coordenado por policial federal e integrado por policiais militares e bombeiros, que também atuavam para atender aos interesses espúrios do grupo.O grupo econômico que suporta a organização criminosa investigada é devedor contumaz da União e possui débito tributário de aproximadamente dois bilhões de reais, segundo informado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.A Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) - da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília -, compartilhou informações e colaborou com a Polícia Federal na operação, como parte da cooperação policial internacional de longa data entre autoridades norte-americanas e brasileiras.Os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Se condenados, podem sofrer penas privativas de liberdade que, se somadas, alcançam o patamar de 66 anos de reclusão, sem contar com as causas de aumento de pena.