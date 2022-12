Dupla foi localizada na comunidade do Cantagalo, em Copacabana, também na Zona Sul - Reprodução/TV Globo

Dupla foi localizada na comunidade do Cantagalo, em Copacabana, também na Zona SulReprodução/TV Globo

Publicado 22/12/2022 13:26 | Atualizado 22/12/2022 14:17

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (21), um homem e uma mulher acusados de esfaquear uma jovem, de 23 anos, na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. A vítima e um amigo caminhavam pela faixa de areia, na última terça, por volta das 21h, quando foram abordados pela dupla em uma tentativa de assalto. Após ser ferida, a jovem foi socorrida e segue internada.



De acordo com investigadores da 14ª DP (Leblon), responsável pelo caso, os suspeitos pediram os pertences dos amigos que negaram entregar. Em seguida, o acusado puxou uma faca e partiu para cima da jovem e do amigo. Na luta corporal, a vítima foi atingida.

Dupla foi localizada na comunidade do Cantagalo, em Copacabana, também na Zona Sul Reprodução/TV Globo



Depois de ferir a jovem, os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence. A identificação do autor, Breno Belo Cardoso, de 29 anos, conhecido pelo apelido de "coveiro", e da comparsa Diana Lúcia da Costa, de 30 anos, foi obtida através do levantamento de imagens de câmeras de segurança da região Depois de ferir a jovem, os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence. A identificação do autor, Breno Belo Cardoso, de 29 anos, conhecido pelo apelido de "coveiro", e da comparsa Diana Lúcia da Costa, de 30 anos, foi obtida através do levantamento de imagens de câmeras de segurança da região

A informação foi cruzada com um banco de dados da Prefeitura do Rio de usuários de drogas e pessoas em situação de rua da região. Os dois foram localizados na comunidade do Cantagalo.

Com a identificação, a distrital então representou pela prisão da dupla que teve o mandado de prisão expedido e cumprido, nesta quinta-feira. Os dois foram presos por tentativa de latrocínio e, na delegacia, teriam confessado o crime.



A vítima foi socorrida às pressas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e foi transferida para o Hospital de Laranjeiras, onde se recupera em leito do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).