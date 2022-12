Israel foi preso no bairro Gardênia Azul, na Zona Oeste - Divulgação

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (21), um homem acusado de praticar um assalto num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com um mandado de prisão preventiva, Israel Roseno de Moraes, de 31 anos, foi encontrado na Gardênia Azul, na mesma região da cidade.



Com ajuda de um comparsa, identificado como Samuel da Silva Neves, o assaltante capturado se passou por um funcionário para furar a segurança e roubar itens de valor de um apartamento, em novembro. Eles ainda amarraram os moradores, os trancaram em um banheiro e levaram um carro.

Reconhecido por um morador, Samuel está foragido. Ele já havia prestado serviço no condomínio e usou um antigo crachá para ter acesso ao local. Em seguida, conseguiu entrar em um apartamento, alegando procurar a origem de um vazamento, e autorizou a entrada do comparsa pelo interfone.

Após entrarem no local, os bandidos conseguiram render um morador de outra residência com uma pistola para levar uma série pertences. Além disso, obrigaram a vítima a desbloquear o celular para tentar fazer transferências bancárias por aplicativos.

Uma das vítimas reconheceu Samuel de imediato pelo fato de o criminoso já ter trabalhado na residência como pintor. Policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), responsável pelo caso, continuam tentando capturá-lo.