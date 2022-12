Familiares e os donos do petshop pedem informações do paradeiro de Obina - Divulgação

Publicado 22/12/2022 20:55

Rio - O cão da raça Shih-Tzu, chamado de Obina, levado por criminosos durante um assalto , na Via Dutra, altura de Jardim América, foi encontrado no fim da tarde desta quinta-feira (22). Desaparecido há pelo menos 24 horas, o animal foi acolhido por uma moradora de Vigário Geral, na Zona Norte, que o encontrou vagando pelas ruas do bairro.

"Obina foi localizado. Obrigado a todos que ajudaram na divulgação", compartilhou Ariela Natuane, uma das donas do petshop, onde o cão recebia cuidados de banho e tosa.

O animal era transportado de volta para os donos, na tarde desta quarta-feira (21), quando criminosos abordaram o carro e levaram o veículo com o animal junto. Obina era um dos últimos cães que seriam entregues aos seus donos, mas acabou sendo levado antes.

Em entrevista ao DIA, antes da localização de Obina, Ariela chegou a comentar sobre o momento em que o cão foi levado pelos criminosos. "Eram quatro bandidos. Todos muito nervosos. O Bruno até tentou pedir para que deixassem retirar o Obina, mas eles só repetiam 'perdeu, perdeu, sai do carro, sai do carro'", comentou Ariela.

Os donos do petshop chegaram a fazer postagens nas redes sociais para pedir a ajuda de pessoas da região a localizar o cãozinho.

A notícia boa também chegou através das redes. Foi uma moradora de Vigário Geral, bairro vizinho ao local onde o crime ocorreu, que comentou ter encontrado o cão vagando por uma rua do bairro. O animal foi mantido sob o cuidado dela e buscado, no fim da tarde desta quinta-feira, pelos donos do petshop e devolvido aos seus donos.