Movimentação nesta quinta-feira (22) na Rodoviária do RioCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 22/12/2022 17:38 | Atualizado 22/12/2022 18:21

Rio - Às vésperas do Natal, o movimento de saída da cidade já é bastante intenso. Na Rodoviária do Rio, a expectativa é de que quase 202 mil pessoas passem pelo terminal até domingo. Para atender a demanda, as empresas vão colocar 2.979 ônibus extras para atender ao público.

Os principais destinos dos passageiros dentro do estado são cidades das regiões dos Lagos e Serrana, além da Costa Verde. Já para fora do Rio, o maior número de viajantes embarca a caminho de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. No total, 93.713 pessoas devem deixar o Rio até o dia 25.

Dentre esses passageiros, o pedreiro azulejista Darlan de Lima, 29 anos, vai para Cabo Frio reencontrar a mãe depois de um ano. Neste meio tempo, a família aumentou. Ele e a mulher, Verônica da Silva, tiveram a Maria Alice, que conhecerá a avó para passar o primeiro Natal.

"Estou levando minha filhota de cinco meses para minha mãe conhecer pela primeira vez. Minha expectativa é a melhor: família, união, amor... Para mim, é o que representa o Natal. O que eu quero de presente é saúde e felicidade, tanto para mim quanto para minha família, amigos e conhecidos. Que a gente tenha um 2023 maravilhoso", desejou Darlan.

Outro reencontro será do operador de câmera Flávio Borges, 44. Ele não encontra os familiares, em Cabo Frio, desde o início da pandemia. Agora, pretende celebrar o fim de ano com muita paz e harmonia.

"Fiquei um tempo sem ir por causa da pandemia e estou voltando. A família vai se reunir lá, minha mãe veio de Brasília e está na casa da minha irmã. Lá também tem tios, primos, meu cunhado... Que esse reencontro seja o melhor possível, tenha muita paz e muita harmonia porque estamos precisando. Que as pessoas possam ser mais compreensivas. De presente, eu quero voltar a trabalhar na minha área como operador de câmera ou editor de imagem", disse Flávio.

O João Vítor, 20, nem precisa pedir presente porque todos já sabem o que ele quer. Estudante de Letras da UniRio, ele sempre ganha um livro novo para fechar o ano. Neste Natal, o escolhido foi "Escravidão - Volume 3", escrito por Laurentino Gomes.

"Estou indo para Cabo Frio para passar o natal e ano novo com minhas tias e primos. Depois de um ano conturbado, minhas expectativas são de poder passar dias de alegria e distração com a minha família e recarregar as energias para o próximo ano. Todo ano no amigo oculto eu peço um livro, o escolhido desse ano foi o Escravidão - Volume 3", comentou o estudante.

Nesta quinta-feira, a Rodoviária já teve um dia movimentado. Dessa maneira, a concessionária espera que esta sexta-feira seja o dia com maior número total de embarque e desembarque até o fim do ano. São esperados 64.736 passageiros que ocuparão 1.849 ônibus.

A cidade do Rio espera receber 286.100 turistas até o fim do ano. Com isso, o secretário municipal de Turismo Antônio Mariano ressaltou a importância de uma boa recepção. "Tradicionalmente o Rio é um destino muito procurado para o final de ano e a rodoviária é nossa principal porta de entrada. Para este ano temos uma parceria com o Rio Convention Bureau, para, assim que pisarem na cidade, serem muito bem recebidos, com a alegria e o calor que merecem", destacou.

Além da distribuição de guias turísticos, o Rio Convention Bureau também organizará apresentações de música ao vivo na rodoviária com apresentação do grupo Ginga Tropical. Os shows estão marcados para a manhã do dia 24 (das 9h às 13h) e tarde do dia 30 (das 14h às 18h).

Rodovias movimentadas

Com a chegada das festas de fim de ano, as rodovias do Grande Rio também devem receber um aumento de fluxo. De acordo com a Ecoponte, a estimativa é de que 1,7 milhão de veículos atravessem a Ponte Rio-Niterói entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro. No sentido Niterói, a previsão aponta que o movimento mais intenso será entre os dias 22 e 24, com um total de 252,9 mil.

No sentido Rio, os maiores fluxos ocorrem na quinta-feira (22/12), com a passagem de 80,9 mil veículos rumo às comemorações do Natal, e no domingo (1º/1) e na segunda-feira (2/1), quando 149,8 mil veículos retornam em direção à capital.

Já na Via Lagos, que percorre a Região dos Lagos, a concessionária CCR ViaLagos inicia a Operação Verão, um esquema especial para administrar a rodovia que deve ter um aumento de 20% do fluxo em relação ao restante do ano. Durante o Natal, a expectativa é de que 138 mil veículos passem pela Via Lagos entre os dias 22 e 25.

* Estagiário sob supervisão