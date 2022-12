Criminoso é apontado como um dos líderes do tráfico na comunidade da Jaqueira, em São João de Meriti - Divulgação

Criminoso é apontado como um dos líderes do tráfico na comunidade da Jaqueira, em São João de MeritiDivulgação

Publicado 22/12/2022 18:10 | Atualizado 22/12/2022 18:22

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou, nesta quinta-feira (22), o terceiro suspeito envolvido no assassinato do major do Corpo de Bombeiros, Wagner Luiz Melo Bonin . Gabriel Vitor Ribeiro de Andrade, conhecido como "Macumbinha" ou "Biel", de 25 anos, é apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas da região onde ocorreu o homicídio do militar, no último dia 16 de novembro, na Baixada Fluminense. Os outros dois envolvidos já foram presos.

Macumbinha seria um dos líderes da comunidade da Jaqueira, no bairro São Mateus, em São João de Meriti. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já é considerado foragido da Justiça, uma vez que já há um mandado de prisão temporária contra o seu nome.

Major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, sequestrado por criminosos na Baixada Fluminense Reprodução/Redes sociais

As investigações indicam que Gabriel atuava como gerente no período em que Wagner foi submetido ao "tribunal do tráfico". O major estava fotografando barricadas colocadas pelos criminosos no bairro, quando foi abordado por traficantes, que encontraram as imagens em seu telefone.

Wagner foi executado pelos bandidos e teve seu corpo queimado dentro do seu carro na Rua Ibiruba, no Parque Columbia, na Pavuna, Zona Norte do Rio. O veículo foi abandonado pelos traficantes no local. O major foi enterrado no com honrarias militares, no dia 19 de novembro, no Cemitério Jardim da Saudade , em Paciência.

fotogaleria

Além de Gabriel, já estão presos por envolvimento no assassinato do militar Washington Rogério Magalhães Braga, conhecido como “Bambam” , e Brayan Luca Fernandes da Costa e Silva, o “Russão”.

O mandado de prisão contra Gabriel foi expedido pela 1ª Vara Criminal de São João de Meriti. O crime previsto contra ele é de homicídio, com pedido de prisão temporária. A DHC chegou a fazer buscas nos endereços vinculados aos dados do suspeito, mas ele não foi encontrado.

Cartaz de procurado

O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta, um cartaz em que pede informações que levem à prisão de Gabriel. Para colaborar com o Portal dos Procurados, é preciso entrar em contato via telefone, internet ou redes sociais. A central de atendimento funciona no (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. O contato também pode ser feito no WhatsApp (21) 99973 1177. O aplicativo do Disque Denúncia RJ também fornece uma área para denúncias. De acordo com o Disque Denúncia, é garantido anonimato.