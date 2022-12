Suspeito foi encontrado no bairro Caxias, em Itaocara, dois dias após tentativa de homicídio. Faca usada no crime foi encontrada no mesmo imóvel - Reprodução

Suspeito foi encontrado no bairro Caxias, em Itaocara, dois dias após tentativa de homicídio. Faca usada no crime foi encontrada no mesmo imóvelReprodução

Publicado 22/12/2022 16:36

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (22), um homem, de 38 anos, suspeito de tentativa de homicídio no bairro Caxias, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. De acordo com investigação da 135 ª DP (Itaocara), o acusado teria usado uma faca para praticar o crime, na última terça-feira (19), após a vítima ter separado uma briga entre o suspeito e uma mulher.

No relato para os investigadores, a vítima contou que a confusão aconteceu durante a tarde, mas foi surpreendido pelo suspeito quando chegava em casa, à noite. O agredido conta que o acusado estava na frente do seu portão. Ele foi atingido no braço, rosto e pescoço.

A vítima conta que conseguiu fugir correndo do local e procurou a delegacia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito portava a faca usada no crime no momento em que foi preso. Após a prisão, ele foi encaminhado para presídio na região, onde aguarda audiência de custódia.