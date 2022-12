A vítima foi encontrada em uma área de mata da Estrada do Guandu, em Campo Grande - Google Street View

Publicado 22/12/2022 15:53 | Atualizado 22/12/2022 15:54

Rio - O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um saco plástico na Estrada do Guandu, em Campo Grande, Zona Oeste, nesta quinta-feira (22). Segundo relatos, a vítima estava com sinais de tortura.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40ªBPM (Campo Grande) foram acionados para um encontro de cadáver na região ainda pela manhã. Ao chegarem no local, a área foi isolada e preservada para a perícia dos agentes da Delegacia de Homicídios da Capital Fluminense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. A vítima ainda não foi identificada.