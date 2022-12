Após manifestação, a PM reforçou o policiamento na estação da Central do Brasil - Reprodução

Publicado 22/12/2022 22:13



Rio - Após mais de três horas de paralisação dos trens da SuperVia devido a um protesto nos trilhos da Central do Brasil, a situação foi normalizada. A manifestação foi realizada por passageiros insatisfeitos com a demora do transporte desde o fim da tarde desta quinta-feira (22).

"Segundo a SuperVia, as partidas da estação Central estão normalizadas", informou o Centro de Operações Rio, nas redes sociais, por volta das 21h.

De acordo com a SuperVia, às 17h, trens do ramal Santa Cruz precisaram passar por uma vistoria na Central do Brasil. Insatisfeitos com a demora no reparo, passageiros desceram da plataforma e atearam fogo nos trilhos, impedindo a saída e chegada das composições.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aglomeração dos usuários na plataforma. Algumas pessoas pegaram pedaços de madeira e colocaram em cima dos trilhos. Outras imagens mostram a gare da estação lotada e o telão com aviso sobre a paralisação da circulação.