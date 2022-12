O pula-pula que estava no primeiro andar amorteceu a queda - Divulgação

Publicado 22/12/2022 17:24 | Atualizado 22/12/2022 17:48

Rio - Uma mulher grávida de 4 meses sofreu uma tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro e precisou pular do segundo andar de um prédio para se salvar durante a madrugada desta quinta-feira (22), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio. A vítima chegou a cair em um telhado, que quebrou, e em seguida um pula-pula amorteceu a queda.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 32° BPM (Macaé) foram acionados para uma ocorrência de violência contra a mulher no local. A vítima ainda teria sido agredida e esfaqueada, mas foi resgatada pelos militares da Patrulha Maria da Penha e encaminhada para o Pronto Socorro de Rio das Ostras. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi detido pela Polícia Militar, encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por tentativa de aborto, tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas. O caso foi registrado na 128ª DP (Rio das Ostras).