Banca é removida do Centro do RioSeop/Divulgação

Publicado 22/12/2022 17:08

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio removeu nesta quinta-feira (22) uma banca de jornal abandonada e com o alvará cassado, em frente ao Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no Centro. A estrutura já havia sido arrombada e era utilizada como moradia por um casal em situação de rua.

"Bancas abandonadas acabam servindo de esconderijo para pessoas que querem fazer uso de drogas ilícitas e que criam problemas para a cidade. É mais uma banca ilegal retirada pela Secretaria. A Seop vem fazendo esse tipo de operação ao longo desses últimos dois anos e continuará trabalhando para trazer ordem pública, especialmente para o centro da cidade, área tão importante para o Rio", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A ação foi realizada em conjunto com Guarda Municipal, Comlurb, Rioluz, além das secretarias de Conservação e Assistência Social.