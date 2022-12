Familiares e os donos do petshop pedem informações do paradeiro de Obina - Divulgação

Rio - Os proprietários de um petshop procuram por um cachorro que foi levado durante um assalto, na Via Dutra, no Jardim América, na Zona Norte do Rio, na tarde de quarta-feira (21). Um dos donos da loja de animais ia fazer a última entrega do dia, o cãozinho Obina para seus donos, quando, pouco antes de chegar no destino, foi rendido por bandidos. Na ação, os criminosos levaram o carro do e, junto, o cachorro adulto de mistura das raças Shih-Tzu e Lhasa Aspo.

Um cartaz com o telefone da dona do petshop foi disponibilizado para que encontrem o paradeiro de Obina Divulgação

Ao DIA, Ariela Natuane, de 31 anos, contou que o marido Bruno, com quem administra o petshop Cuidar e Amar, na Pavuna, Zona Norte da capital, dirigia o carro usado para entregas, um Space Fox de placa LKZ 5406. No caminho, os bandidos aproveitaram-se do trânsito, renderam o condutor e mandaram que Bruno saísse do carro e deitasse no chão.

Segundo a esposa, Bruno ainda teria tentado pedir para que o cãozinho, que estava no banco de trás, fosse retirado, mas os bandidos não deram ouvidos e arrancaram com o automóvel.

"Eram quatro bandidos. Todos muito nervosos. O Bruno até tentou pedir para que deixassem retirar o Obina, mas eles só repetiam 'perdeu, perdeu, sai do carro, sai do carro'", afirmou.

Os tutores de Obina e os donos do pet shop seguem buscando pelo animal. Eles solicitam que qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre o paradeiro de Obina e também sobre o carro roubado, entre em contato através das redes sociais ou pelo telefone do petshop.