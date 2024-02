Maioria dos casos de Dengue foram registrados na capital - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/02/2024 13:54 | Atualizado 15/02/2024 15:33

Rio - Com um cenário cada vez mais preocupante, o estado do Rio ultrapassou os 40 mil casos prováveis de Dengue apenas nos 45 primeiros dias do ano. Os números correspondem a 79% das ocorrências registradas em todo o ano de 2023. De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) até às 15h de quarta-feira (14), foram registrados 40.729 casos.





Desde o início de janeiro deste ano, foram confirmados quatro óbitos pela doença em todo o estado. Ainda segundo a pasta, apenas de terça (13) para quarta-feira (14), o estado contabilizou cerca de 1.400 casos suspeitos da doença, que foram notificados neste período. Somente nas duas primeiras semanas de fevereiro, houve 10.398 casos suspeitos de dengue. Em 2023, foram 51.534 casos prováveis e 32 óbitos registrados.Desde o início de janeiro deste ano, foram confirmados quatro óbitos pela doença em todo o estado. Duas mortes ocorreram na capital, uma em Mangaratiba e outra em Itatiaia. Há outras duas mortes na capital que estão sendo investigadas como prováveis casos de dengue.



Capital vive epidemia de Dengue



Quase 50% dos casos de Dengue estão registrados na capital fluminense, que vive uma epidemia da doença. Nos 45 primeiros dias do ano, o Rio de Janeiro já registrou 20.664 ocorrências e duas mortes.



Prevenção



O Mosquito da Dengue se prolifera em ambientes úmidos e quentes, apresentando alto potencial de crescimento durante o verão. Para evitar que a doença se espalhe, é recomendado não deixar água parada em recipientes como vasos de planta, pneus velhos, tonéis d’água, piscinas, garrafas e vasilhames, entre outros, limpar periodicamente locais como lixeiras, ralos, bebedouros de animais e outros objetos que possam acumular água, além de não despejar lixo irregularmente em terrenos baldios e outros locais inadequados.



Em caso de sintomas como dor de cabeça, atrás dos olhos, no corpo e nas articulações, febre alta, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo é deve-se procurar atendimento médico o mais rápido possível.