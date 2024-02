Sangue de Jefferson Costa, de 22 anos, ficou espalhado por calçada do Complexo da Maré - Pedro Ivo / Agência O Dia

Sangue de Jefferson Costa, de 22 anos, ficou espalhado por calçada do Complexo da MaréPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 15/02/2024 21:14 | Atualizado 15/02/2024 21:28

De acordo com o MPRJ, a 1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar pediu que o caso fosse pro Tribunal do Júri. A justificativa para o pedido levou em questão as imagens das câmeras corporais que o agente usava no momento em que atirou na vítima, além das gravações dos outros policiais que atuaram na ocorrência.

O órgão ainda destacou que o assunto não deve ser tratado na Auditoria da Justiça Militar, pois se trata de um crime doloso - quando há intenção de matar. No momento, o PM responde por homicídio culposo, pois agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) alegaram que ele não teve intenção de matar o jovem.

Carlos Eduardo está preso desde a noite de quinta-feira (8). Segundo a PM, ele foi conduzido à 1ª DPJM, onde prestou depoimento e foi e preso em flagrante pelo crime. Sua arma e sua câmera operacional portátil, que estava na sua farda no momento em que atirou no jovem, foram recolhidas e disponibilizadas para a investigação. O agente foi para a Unidade Prisional da Corporação, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Na última sexta-feira (9), a Justiça do Rio converteu sua prisão em flagrante para preventiva . Para o juiz Diego Fernandes Silva Santos, a soltura do PM traz medo e insegurança para testemunhas do homicídio, causando prejuízo à instrução criminal.