Médico se envolve em confusão com paciente no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo GrandeDivulgação

Publicado 15/02/2024 19:06 | Atualizado 15/02/2024 20:55

Rio - Uma paciente que aguardava atendimento na emergência do Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste, denuncia ter sofrido uma tentativa de agressão por parte de um médico da unidade na noite de segunda-feira (12). A mulher também diz que foi vítima de negligência médica durante o atendimento. A situação foi filmada pela própria paciente no interior do hospital. Veja as imagens abaixo. A direção do hospital abriu um processo de sindicância para apurar o fato. O caso também foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).



A denunciante, que pediu para não ter o nome divulgado por receio de sofrer retaliação, disse que buscou atendimento no Rocha Faria após fortes dores na mão. Na unidade, ela foi encaminhada para o ortopedista de plantão, que teria levado cerca de duas horas para atendê-la. Insatisfeita, já que só havia ela e mais outra paciente aguardando, reclamou da demora na supervisão e alegou estar com muita dor. Momentos depois, o médico, identificado como Roberto Canellas, a chamou para o atendimento.

"Ele demorou duas horas para descer e quando chegou já fez grosseria, pegou o papel bruscamente da minha mão, não perguntou o que houve e começou a prescrever um medicamento. Eu tentei falar que tinha alergia a um determinado medicamento, mas ele nem esperou eu terminar. Ele preencheu um papel para eu fazer raio-x, mas a secretária já havia me informado que a máquina estava quebrada e que era para o médico me entregar um papel com o encaminhamento do pedido, mas ele não fez", disse a mulher ao DIA.

Ainda segundo a paciente, em nenhum momento ela exaltou a voz, só questionou a negligência médica e insistiu em um pedido de raio-x para fazer em outro lugar. "Foi então que ele levantou e saiu dizendo que não atenderia mais ninguém. Eu segui ele e comecei a filmar a situação", diz. No vídeo, o médico aparece subindo as escadas e sendo seguido pela paciente, que questiona o atendimento dele. Em um determinado momento o ortopedista vira para a mulher e derruba o celular dela. No entanto, a denunciante afirma que a intenção do médico era atingir o seu rosto e não o aparelho celular.

"Nas imagens dá para ver que ele volta e morde a língua para me bater. Ele não vai com a intenção de empurrar o celular, ele foi em direção ao meu rosto. Eu me desequilibrei na escada e caí. Depois disso eu fiz uma reclamação na supervisão e um outro médico, super profissional, educado e atencioso foi empático e passou o encaminhamento para raio-x e medicação", disse. Após o atendimento, o médico constatou que a paciente estava com o dedo deslocado e que precisava imobilizá-lo com urgência para não ter problemas na regeneração do osso.

Após o ocorrido, a paciente publicou o vídeo em suas redes sociais e outras pessoas, que dizem terem sido atendidas pelo mesmo médico anteriormente, disseram ter tido uma experiência ruim com ele também.

A direção do Rocha Faria informou que, caso seja comprovada conduta inadequada por parte do profissional, serão adotadas todas as medidas cabíveis.