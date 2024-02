Vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Doutor Rodolpho Perissé, em Búzios - Divulgação / Prefeitura de Búzios

Publicado 15/02/2024 18:13 | Atualizado 15/02/2024 19:30

Rio - Um policial militar e outros dois homens foram baleados após uma briga em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis de Búzios, na Região dos Lagos do Rio, na noite de terça-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, o agente, que estava de folga, se envolveu em uma discussão com outro homem e ambos teriam brigado. A arma do PM disparou e acertou ele mesmo, além do outro envolvido na confusão e um terceiro, que não estaria envolvido no tumulto.

O trio foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Municipal Doutor Rodolpho Perissé, em Búzios. Não há informações sobre o quadro de saúde dos feridos.

O caso foi registrado na 127ª DP (Armação dos Búzios). Questionada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.