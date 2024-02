Avenida Dr Mário Guimarães, no Centro de Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (15) - Reprodução/Redes sociais

Avenida Dr Mário Guimarães, no Centro de Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (15)Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/02/2024 17:41 | Atualizado 15/02/2024 19:29

Rio - Uma forte chuva provocou alagamento em diversos pontos da Baixada Fluminense e das zonas Norte e Oeste do Rio nesta quinta-feira (15). O Sistema de Alerta de Cheias do Inea informou que Nova Iguaçu e Belford Roxo estão em estado de alerta devido à intensificação da chuva nas últimas horas. Em São João de Meriti, o Inea informou que houve subida do nível Rio Pavuna acima do normal às 17h09 no centro da cidade.

A Defesa Civil de Nova Iguaçu já estava em Estágio 2 de Observação desde as últimas 24h, devido a aproximação de uma frente fria. Moradores do bairro Jardim Laranjeiras, em Nova Iguaçu, disseram que houve alagamento em vários pontos da região. "Mais uma vez, mais chuva e o resultado é o mesmo. São ruas alagadas e casas inundadas. Estamos esperando o Cartão Recomeçar. Se a chuva continuar, os níveis de água vão subir. Há alagamentos na Rua Albino Alves da Mota, Rua Missuri e Rua Ana Teodoro do Amaral. Queremos resposta", escreveu um morador.

Moradores de Nova Iguaçu também se assustaram com um grande volume de água que escorreu pela encosta na comunidade Grão Pará. Houve a suspeita de um possível rompimento na tubulação, no entanto, a Cedae negou a informou e disse que uma equipe técnica da empresa esteve no local nesta quinta-feira (15) e verificou que não se trata de vazamento do sistema de produção de água, mas sim uma tubulação provisória que desvia a água da chuva das obras do Reservatório Novo Marapicu, parte do Sistema Novo Guandu, em construção no local.

"A água que escorre pela encosta é decorrente da chuva e deveria chegar ao canal que faz a drenagem do bairro. No entanto, a região não possui rede de galerias de águas pluviais suficientes, e o canal onde desaguaria encontra-se assoreado em função das fortes chuvas. O acumulo de água nas ruas é, portanto, causado pelas chuvas e pela drenagem insuficiente. A tubulação definitiva vai ser instalada durante a obra, e será estendida até a rede de drenagem da Estrada do Madureira. Mesmo não sendo responsabilidade da Cedae, a Companhia tem feito a constante limpeza das tubulações de águas pluviais em razão da obra do reservatório", disse a Ceadae.

Chuva forte na Zona Norte e Oeste



O Centro de Operações Rio registrou chuva moderada a forte em bairros das zonas Norte e Oeste nas últimas horas. Confira os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas:

Em 15 minutos houve chuva muito forte na Penha (18,2mm), Recreio dos Bandeirantes (17,2mm) e Ilha do Governador (15,8mm). Em 1 hora, houve chuva forte na Av. Brasil/Mendanha (36,8mm), Sepetiba (31,4mm) e Barra/Riocentro (30,4mm).

O Centro de Operações Rio informou, às 17h20 desta quinta-feira (15), que os núcleos de chuva mais intensos se afastaram da cidade em direção à Baixada Fluminense, no entanto ainda poderão ocasionar pancadas de chuva moderada a forte nas próximas horas.

Alerta de Ciclone nas próximas 48 horas

Sul Fluminense e Região Metropolitana do Rio podem sofrer consequências graves devido a força dos ventos e volume de 200mm de chuva. As Defesas Civis de diversas cidades da região e do litoral norte de São Paulo estão sendo alertadas para o risco de um ciclone extratropical que pode causar chuvas intensas, com mais de 100 mm (uma coluna de água com um metro de altura) por dia e ventos de mais de 100 km/h. O alerta é do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).



O ciclone está se formando na altura de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, e deve descer, atingindo 44 municípios nas regiões Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista e Metropolitana do Rio de Janeiro. O risco é de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.



As recomendações do Inmet são as seguintes:

– Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

– Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Os municípios em risco são:



Angra dos Reis

Arapeí

Areias

Bananal

Barra do Piraí

Barra Mansa

Belford Roxo

Cachoeiras de Macacu

Cunha

Duque de Caxias

Engenheiro Paulo de Frontin

Guapimirim

Itaboraí

Itaguaí

Japeri

Magé

Mangaratiba

Maricá

Mendes

Mesquita

Miguel Pereira

Natividade da Serra

Nilópolis

Niterói

Nova Iguaçu

Paracambi

Paraty

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Porto Real

Quatis

Queimados

Resende

Rio Claro

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de Meriti

São José do Barreiro

São Luiz do Paraitinga

Seropédica

Ubatuba

Vassouras

Volta Redonda