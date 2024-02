Prisão foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (15) - Divulgação / PRF

Publicado 15/02/2024 18:55 | Atualizado 15/02/2024 19:32

Rio - Um suspeito de integrar uma milícia foi preso, na madrugada desta quinta-feira (15), com um carro roubado e com cerca de R$ 21 mil em dinheiro, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE/RJ) estavam indo em direção a um posto de combustíveis quando, ao se aproximaram do estabelecimento, um carro arrancou e saiu em alta velocidade do local. Os agentes perseguiram o veículo e deram ordem de parada.

A PRF informou que o motorista não sabia explicar a origem do dinheiro, que estava em uma bolsa. Os agentes localizaram cerca de R$ 21 mil, além de cadernos com anotações de valores recebidos. Durante a abordagem, ainda foi constatado que o veículo era roubado e estava adulterado. O roubo aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste, este ano.

Ao consultar o nome do suspeito, que não foi revelado, os policiais verificaram que o homem já havia sido preso por homicídio e associação criminosa.

A ocorrência foi registrada na a 35ª DP (Campo Grande).