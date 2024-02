manifestação do Sepe na Alerj durante a greve de 2016 - Reprodução Instagram / Samuel Tosta

Publicado 15/02/2024 17:06 | Atualizado 15/02/2024 18:01

Rio - A Justiça condenou o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe) a pagar uma multa de mais de R$ 800 mil referente às greves de 2016. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou que o pagamento deve ser feito até esta quinta-feira (15).

Em 2016, a categoria entrou em greve reivindicando melhores condições de trabalho e valorização profissional. À época, o então prefeito, Luiz Fernando Pezão, classificou a paralisação como ilegal e o TJ determinou a permanência em sala de aula de 70% dos profissionais de educação, sob pena de pagamento de uma multa.

Em nota, o sindicato afirmou que recorreu diversas vezes, mas que, após várias tentativas falhas, em 22 de janeiro, o TJRJ publicou o veredito final que obriga o Sepe a pagar a multa, que ultrapassa R$ 800 mil. "O Sepe deixa claro o seu inconformismo com a decisão e reitera que os ataques e intimidações não irão nos calar nem enfraquecer a nossa disposição de mobilização na defesa de uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos. A greve é direito constitucional de todo trabalhador", afirmou a categoria.

