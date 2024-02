Deolane posta foto com cordão que pertence a TH, chefe do tráfico na Vila do João, no Complexo da Maré - Reprodução / Redes Sociais

Rio - A Polícia Civil investiga o suposto envolvimento de Deolane Bezerra com bandidos do Complexo da Maré, na Zona Norte. Na madrugada de quarta-feira (14), a influencer postou uma foto nas redes sociais usando o cordão de ouro de um dos líderes do tráfico na comunidade Vila do João enquanto aproveitava um baile. A joia pertence a Thiago da Silva Folly, conhecido como 'TH'.

De acordo com a instituição, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) teve acesso às imagens e vídeos nos quais ela aparece usando o cordão e registrou as informações em um inquérito, já aberto, que investiga o Terceiro Comando Puro (TCP) — facção que controla boa parte das favelas da região.

Deolane deve prestar depoimento para esclarecer possíveis relações com 'TH', foragido há nove anos, e outros traficantes do local. Ao DIA, o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE, falou sobre os próximos passos da investigação.

"Pretendemos entender melhor qual a relação dela com o tráfico local. Quem a convidou, se recebeu presença VIP, se esteve com as lideranças (do crime), se pegou em armas etc. Depois de apurarmos isso é que vamos dar contornos jurídicos, que pode estar entre mera conivência criminosa ou pode implicar na imputação de alguma conduta ilícita", explicou.

Em suas redes sociais, no início da noite desta quarta-feira (14), Deolane fez um vídeo onde admitiu que tirou fotos e fez vídeos com o cordão, e explicou a situação.

"Fui no Complexo da Maré ontem (terça), estava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram... eu sou isso" comentou a influenciadora, que completou: "Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. E eu vou mesmo, sou artista."

O Baile da Disney é tradicional na comunidade e acontece todos os fins de semana, no campo da Vila do João.

Diversos cantores já fizeram shows no local, como os Racionais MC's, os grupos de pagode Pique Novo e Imaginasamba e o cantor Marcelo Falcão, ex-O Rappa. Na terça, quando Deolane compareceu ao evento, o trapper Oruam se apresentou.

Quem é Thiago da Silva Folly

Thiago Folly é uma das lideranças do tráfico do TCP no Complexo da Maré, que reúne 16 comunidades. Das 11 favelas controladas pela facção, ele divide o controle de seis delas com Michel de Souza Malvieira, o Buffalo Bill, e Edmílson Marques de Oliveira, o Cria.

Além da Vila do João, onde acontece o Baile da Disney, o trio também comanda as regiões do Timbau, Baixa do Sapateiro, Vila do Pinheiro, Salsa e Merengue.

Em 2014, TH e outros traficantes foram condenados pela morte do cabo do Exército Michel Augusto Mikami. O militar, de 21 anos, servia em Campinas e estava no Rio fazendo parte da Força de Pacificação quando foi assassinado com tiro na cabeça.

O traficante é procurado, ainda, pela morte do soldado Helio Messias Andrade, de Roraima, que levou um tiro na cabeça, a mando de TH, ao entrar por engano na Vila do João. Thiago também está envolvido na tentativa de assassinato de policiais civis, em 2017, durante uma operação na Vila do Pinheiro.