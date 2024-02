Entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) - Divulgação / PMERJ

Entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)Divulgação / PMERJ

Publicado 15/02/2024 12:20 | Atualizado 15/02/2024 15:36

criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, buscarem abrigo em comunidades do Rio. Em entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, o governador Cláudio Castro afirmou que as inteligências das corporações estão acompanhando a possível vinda. Rio - As polícias Civil e Militar trabalham com a possibilidade de os, no Rio Grande do Norte, buscarem abrigo em comunidades do Rio. Em entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, o governador Cláudio Castro afirmou que as inteligências das corporações estão acompanhando a possível vinda.

O secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, disse que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) também foi informada sobre essa possibilidade. "A Seap foi avisada e entrou em contato com a PM. A gente também tá em contato com as polícias de outros estados. Estamos envolvidos e em processo de monitoramento com a Polícia Civil. Desde quando aconteceu o fato, estamos todos integrados, Civil, PM e Seap, além de outros estados. Estamos sim acompanhando a possível chegada deles ao Rio", afirmou.

reunião para discutir as ações das forças estaduais e federais que atuariam no Complexo da Maré, na Zona Norte, Castro disse que o Rio se tornou um refúgio para criminosos de outros estados. Operações contra essas lideranças são frequentes em diversas comunidades do Rio. Em setembro do ano passado, durante umadas forças estaduais e federais que atuariam no Complexo da Maré, na Zona Norte, Castro disse que o Rio se tornou um refúgio para criminosos de outros estados. Operações contra essas lideranças são frequentes em diversas comunidades do Rio.

Fuga

Dois presos, ligados ao Comando Vermelho, fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) nesta quarta-feira (14). A fuga dos detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento é a primeira registrada em um presídio de segurança máxima do país. Em nota, o Ministério da Justiça informou que e a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a fuga.



Agentes federais e das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) estão apoiando a operação para localização dos fugitivos, além da mobilização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias.