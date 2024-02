Publicado 16/02/2024 00:00

No Egito, Lula faz duras críticas à ação de Israel em Gaza, mas não diz que Hamas iniciou conflito assassinando 1200 civis no pior ataque contra o Estado judeu desde sua formação, em 1948. Também não menciona as mulheres estupradas e crianças degoladas.

Na quarta (14), dois presos ligados ao Comando Vermelho escaparam de presídio de segurança máxima no RN, única fuga em 18 anos de existência do sistema federal. Oposição cobra explicações e Lewandowski enfrenta primeira crise à frente da Justiça.