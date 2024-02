Cláudio Castro divulgou balanço operacional do Carnaval 2024 em entrevista coletiva no CICC - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 15/02/2024 13:03 | Atualizado 15/02/2024 15:34

Rio - O Carnaval de 2024 teve uma redução de 20% nos crimes de rua e um aumento de 34% nas prisões em flagrante, em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre sexta (9) e terça-feira (13), a Polícia Militar prendeu 423 pessoas e apreendeu 75 adolescentes. As informações foram divulgadas pelo governador Cláudio Castro e o secretário de estado da PM, coronel Luiz Henrique Pires, em coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na região central do Rio.

Com mais de 12 mil agentes mobilizados para atuar no período de folia, a corporação ainda apreendeu 270 objetos cortantes nos megablocos do Centro do Rio. Em relação a 2023, a PM informou que houve um aumento de 42% em apreensões desse tipo. Dentre as centenas de prisões, 50 foram realizadas através de mandados em aberto contra os acusados. Na ações, os policiais também conseguiram apreender 75 armas de fogo, sendo sete fuzis.

O governador Cláudio Castro comentou sobre a segurança pública desta Carnaval. "Foi um Carnaval da segurança e as pessoas tiveram a liberdade de ir e vir. O aumento do efetivo e o uso da tecnologia de reconhecimento facial permitiu que as pessoas aproveitassem melhor os dias de festa", disse o governador.

No sábado de Carnaval (10), por exemplo, mais de 180 objetivos perfurocortantes, sendo 10 facas, foram apreendidos nos pontos de revista do Cordão da Bola Preta , no Centro do Rio. No dia seguinte, dois homens foram presos após serem identificados pelo sistema de reconhecimento facial. Na manhã da última terça-feira, os agentes apreenderam nove facas e 41 objetos cortantes, além de outros 46 itens, durante o megabloco Fervo da Lud , também no Centro da cidade.

A Polícia Civil intensificou suas ações com 600 investigações, que resultaram em 717 prisões, com foco no combate a credenciais falsas e a venda ilegal de ingressos. Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) mobilizou 900 policiais penais para o Carnaval, o que resultou na inclusão de 504 novos detentos no sistema prisional.

Com 10 mil militares, a Defesa Civil atendeu mais de 5 mil ocorrências. Na Sapucaí, cerca de 500 bombeiros foram posicionados ao longo do desfile e na área de dispersão. A Operação Lei Seca também marcou presença nos dias de folia. Foram realizadas 4.616 mil abordagens e 936 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool no estado.

Epidemia de dengue

Em meio a epidemia de dengue no Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribuiu repelentes na Sapucaí. Além disso, quase 30 mil pessoas foram atendidas nas UPAs e o SAMU respondeu a 3.464 mil ocorrências. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre sexta e segunda-feira (12), realizou 1.855 mil atendimentos médicos.

Em nota, a SES informou que, até as 15h de quarta-feira (14), foram registrados 40.729 mil casos prováveis de dengue em todo o estado. Quatro óbitos foram confirmados, até o momento: dois no Rio de Janeiro, um em Mangaratiba e um em Itatiaia.

A cidade registrou, nesta quarta-feira de Cinzas, a segunda morte por dengue em 2024. Ao DIA, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou que a vítima foi um homem de 23 anos, morador de Senador Camará, na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há outros dois óbitos em investigação no município.

Cerca de 104,5 toneladas de resíduos removidos

As equipes da Comlurb removeram 104, 5 toneladas de resíduos das ruas após a passagem dos blocos desta terça-feira de Carnaval. Na noite de terça, inclusive, o Sambódromo foi palco da apresentação das escolas de samba mirins, com a remoção de 49,9 toneladas de resíduos. Desde a pré-limpeza da Passarela do Samba, nos dias que antecederam a abertura oficial do Carnaval, a quantidade removida de resíduos soma 348,1 toneladas.