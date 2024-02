PRF registrou 120 acidentes durante feriadão - Reprodução / PRF

Rio - O número de acidentes nas Rodovias Federais do Rio cresceu 30% no feriadão de Carnaval, em comparação ao período de folia de 2023. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre sexta (9) e quarta-feira (14) foram registradas 120 ocorrências, com 133 feridos e três mortos.

No Carnaval do ano passado, a corporação contabilizou 92 acidentes, com 124 feridos e o mesmo número de óbitos.

Ainda durante o feriadão, 9.871 motoristas foram autuados por infrações de trânsito. A maioria ocorreu por ultrapassagens proibidas e não utilização do cinto de segurança e do capacete em motocicletas.

Segundo o balanço da PRF, foram registradas cerca de duas mil ultrapassagens em locais proibidos. Houve, ainda, 682 condutores e 516 passageiros sem cinto de segurança, 217 motociclistas sem capacete, 134 crianças sem bebês conforto ou cadeirinhas, 153 motoristas utilizando celular e outros 136 dirigindo sob influência de álcool.

Combate ao crime

Durante as fiscalizações e abordagens nas vias, os agentes prenderam 28 pessoas e recuperaram 24 veículos roubados. Já a apreensão de drogas totalizou 50 quilos de maconha, 10,9 quilos de crack e 785 gramas de skunk.