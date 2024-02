Jovens chegaram ao hospital já sem vida - Reprodução

Publicado 15/02/2024 14:29 | Atualizado 15/02/2024 15:28

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga a morte de três jovens, na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Quissamã, em Itaboraí, Região Metropolitana. De acordo com familiares, dois irmãos de 14 e 15 anos e um cunhado, de 19, foram mortos a tiros no quintal de casa.



Em depoimento, o padrasto dos jovens disse que homens encapuzados invadiram a residência exigindo informações sobre supostas armas escondidas no local. Os criminosos reviraram a residência e não encontraram nada. Em seguida, as vítimas foram levadas para o quintal e executadas com tiros à queima-roupa. Os jovens foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, mas chegaram mortos à unidade.

Segundo a Polícia Civil, os agentes da especializada fizeram uma perícia na casa, ouviram testemunhas e apuram a autoria e motivação do crime. Os corpos dos jovens foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, em São Gonçalo. Não há informações sobre a data e local de sepultamento das vítimas.